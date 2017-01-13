傳南韓特檢考慮 尋求逮捕三星李在鎔

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韓聯社今天報導，調查涉及南韓總統朴槿惠親信干政醜聞的特別檢察官辦公室現正考慮，是否向法院申請簽發對三星集團（Samsung Group）領導人李在鎔的逮捕令。

南韓特別檢察官辦公室仍在調查三星，是否提供300億韓元（2528萬美元）給朴槿惠密友支持的企業和基金，以交換國家退休基金對2015年三星旗下兩事業合併案的支持。

李在鎔（Jay Y. Lee）11日被列為嫌犯，隔天早上即被傳喚訊問。根據韓聯社報導，李在鎔在當地時間今早8時左右將返家。（譯者：中央社徐睿承）1060113

(中央社)