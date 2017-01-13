周杰倫暖事又一發！超親民嚇壞球友
周杰倫(周董)日前在演唱會上允諾一位歌迷「演唱會後結束請吃飯」，怎知這話不是隨口說說，事後兩人真的一同用餐，讓歌迷大呼「不枉我追星！」而此事更引出其他粉絲的經驗談，有一位女粉絲也在臉書留言，透露自己有回在大安森林公園巧遇周董，讚他不僅超真誠，對於大排長龍的合照隊伍也來者不拒，「從那刻立馬愛上你！」
因為一句「我追的是種精神」，讓周杰倫決定請一位幸運歌迷吃飯。可他暖心舉動不只一樁，有女粉絲在臉書留言表示自己本來也不追星，可一次在大安森林公園巧遇周董，「直接坐我旁邊不說 我在跟劉耕宏說話，你還很誠懇眼睛有一直盯著我們看、有聽我們的對話，在別人眼中看來還以為我們是認識的，完全沒架子！」
事後不少球友認出周杰倫本人，排隊要求合照，當時他強調「只拍一張喔！」但眼見排隊人龍越來越長，他還是來者不拒，就連有粉絲請該位女粉絲拍照，周杰倫怕她變成「工具人」，還貼心問她「要不要跟妳拍一張？」讓她感到超暖，但她無奈大喊「運動沒帶手機」，不過經過此事，她也說自己立刻路轉粉，「我不追星，但你例外！」
(中時電子報)
關鍵字：周杰倫
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