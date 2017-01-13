梅花季的邀約 南投柳家梅園山鷸情

稀鳥山鷸，每年此刻造訪柳家梅園，賞梅季遊客多，害羞的牠有時候會鬧失蹤，讓園主柳慶祥牽腸掛肚。（沈揮勝攝）

入夜賞梅人潮散去，大地恢復靜謐，柳慶祥戴頭燈穿梭林道，搜尋山鷸老友。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉雪梅盛開！每年此刻柳家梅園萬頭鑽動，但園主柳慶祥總在入夜遊客散後，戴頭燈獨自進園搜尋，有隻「走路像鴨子搖搖擺擺的野鳥」，賞梅季一定會來報到，他想弄清楚這是啥怪物？這幾天終於真相大白！牠是山鷸，台灣罕見過境鳥！

柳慶祥是在2012年歲末，無意間園區內發現這隻怪鳥，尖尖長長的嘴喙、斑駁褐色的羽翼，感覺像是水鳥；但腳短短的、走路搖搖擺擺的，讓在山上土生土長的他，怎麼猜也猜不透，台灣怎會有這種山禽？

翌年12月底，同樣的鳥兒又來了；賞梅人潮很多，信義鄉梅子夢工廠又選在1月初在此辦夫妻揹負、滾橡木桶競賽…會不會把牠嚇走？柳慶祥心焦如焚。當遊客散去，他匆匆入園尋找，發現牠好端端地正在啄蚯蚓。

此後幾年，像是花季的邀約，踏雪尋梅系列活動一開鑼，牠就無預警出現；但人氣最旺那幾天，只要有1天看不到牠，柳慶祥就會心焦牽掛；而鳥兒也好像靈犀相通，看到他如遇老友，可互相親近到10公尺以內。

只是這隻鳥朋友到底叫什麼名字？柳慶祥納悶好幾年；一直到上周他打電話問嘉義縣野鳥學會，兩名鳥友專程趕來一探究竟，並拍得3、4張影像，確認是山鷸，來自歐亞大陸溫帶和亞北極地區的稀客。

(中時)