推特發威 林書豪找回遺失皮夾

冷酷紐約仍有濃濃人情味。效力美NBA布魯克林籃網的林書豪遺失的皮夾，不是靠警察，而是靠社群網站推特（Twitter）找回來。林書豪在推特大力感謝拾獲者，大推「太棒了」。

養傷中的林書豪前往紐約年輕人喜愛的曼哈頓東村聖馬可街坊（St. Mark Place），卻不小心遺失皮夾。1名署名「Molly Brakha」的女性在推特上寫道：「林書豪，我們撿到你的皮夾，如何歸還給你？」

原本傷腦筋的林書豪剛剛在推特上回應，感謝她及另1位署名「Diego」的人歸還自己遺失的皮夾，並說「真是太棒了！(hella awesome)」

不只美總統當選人川普是「推特總統」，常在臉書抒發感受的林書豪，也喜歡用推特表達當下感覺。家住加州的豪小子日前在推特上形容紐約大雪之美，「但一出門才知雙手是冰凍的」。1060113

(中央社)