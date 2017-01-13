蔡總統抵薩爾瓦多：帶著互惠互助精神
總統蔡英文今天下午抵達薩爾瓦多，薩國外長馬丁內斯接機。蔡總統說，她是帶著互惠互助精神造訪，期待在原有穩固基礎上，持續發展各種促進經濟民生文化交流計畫。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。
蔡總統在當地時間12日下午飛抵薩爾瓦多，薩國外交部長馬丁內斯（Hugo Martinez）接機；現場還有多名中華民國小學生到場歡迎蔡總統。
蔡總統在機場發表聲明表示，很榮幸應薩國總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）邀請到薩爾瓦多，這是訪問中美洲最後一站。
蔡總統說，代表台灣向薩爾瓦多政府及這塊美麗土地上的所有人民表達最誠摯問候。薩爾瓦多是中華民國台灣重要朋友，雙方有非常堅定友誼，互訪交流非常頻繁。
透過訪問，蔡總統表示，期待與桑契斯針對雙方共同關切議題深入意見交換，她也邀台灣最重要企業代表一同造訪，希望開拓新產業與商業合作機會。
蔡總統說，將拜會位在薩爾瓦多的中美洲統合體秘書處總部，了解台灣參加中美洲統合合作。
蔡總統將在薩國待1晚，預計明天傍晚離開薩國，轉往舊金山過境，期間將與桑契斯雙邊會晤、參訪「中美洲統合體」秘書處。1060113
(中央社)
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