歐巴馬終結美對古巴移民門戶開放政策

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美國總統歐巴馬今天終結對古巴移民長達50年的門戶開放政策，古巴移民今後將面臨與其他拉丁美洲國家移民類似的限制。

這是歐巴馬卸下總統職務前最後幾項舉措之一，他廢除1960年代起讓逃離共產主義國家古巴人民快速獲准成為美國公民的規定。（譯者：中央社徐睿承）1060113

(中央社)