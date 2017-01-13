18年未碰海倫清桃被指是同志 戴發奎神解答
海倫清桃才被爆已婚、身世造假，又隱瞞引婚身分指交小鮮肉，而這把火竟然延燒到老公戴發奎身上，由於他招認與海倫清桃過了18年的無性生活，因此引發外界質疑可能是「同志」，對此他則出面否認。
根據《蘋果日報》報導，戴發奎不僅認了「不舉」，更稱求助醫生也未見功效，對於和海倫清桃過著無性生活，被問及沒嘗試克服陰影嗎?他表示不僅沒有試過，甚至也不想讓別人看到自己，此說法引發外界質疑，認為戴發奎根本就是同志，海倫清桃只是煙霧彈而已。
對次戴發奎不僅否認同志身分，還神解釋「去問那些和尚尼姑是不是吧！為什麼和尚跟尼姑不在一起？為什麼和尚跟和尚要在一起」? 海倫清桃也跳出來澄清，表示沒看過戴發奎和男性友人過從甚密，整起事件讓外界霧裡看花，看來答案只有戴發奎自己最清楚。
(中時電子報)
關鍵字：海倫
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。