18年未碰海倫清桃被指是同志 戴發奎神解答

戴發奎招認過著無性生活，被外界質疑是同志。(圖/本報系資料照)

海倫清桃才被爆已婚、身世造假，又隱瞞引婚身分指交小鮮肉，而這把火竟然延燒到老公戴發奎身上，由於他招認與海倫清桃過了18年的無性生活，因此引發外界質疑可能是「同志」，對此他則出面否認。

根據《蘋果日報》報導，戴發奎不僅認了「不舉」，更稱求助醫生也未見功效，對於和海倫清桃過著無性生活，被問及沒嘗試克服陰影嗎?他表示不僅沒有試過，甚至也不想讓別人看到自己，此說法引發外界質疑，認為戴發奎根本就是同志，海倫清桃只是煙霧彈而已。

對次戴發奎不僅否認同志身分，還神解釋「去問那些和尚尼姑是不是吧！為什麼和尚跟尼姑不在一起？為什麼和尚跟和尚要在一起」? 海倫清桃也跳出來澄清，表示沒看過戴發奎和男性友人過從甚密，整起事件讓外界霧裡看花，看來答案只有戴發奎自己最清楚。

(中時電子報)