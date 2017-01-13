歐巴馬最後政策 阻古巴難民冒生命危險跨海

2006年一群冒險渡過墨西哥灣的古巴人。(美聯社)

美國過去幾乎給予所有冒險渡過墨西哥灣、進入美國領土的古巴人居住權，即使他們沒有取得簽證，許多古巴人往往在途中不幸喪命。即將卸任的美國總統歐巴馬(Barack Obama)今下達最後的政策，取消了這個提供給古巴難民的特別待遇，避免有古巴人為了搶在政策改變前而鋌而走險。

根據路透社(Reuters)報導，美國政府撤銷了這個過去被稱為「濕腳、乾腳」(wet foot, dry foot)的、特別為古巴民眾設立的特殊法條，美國國土安全部也取消了允許古巴醫療人員的進入美國本土的法條。

雖然這政策立即生效，但美國和和古巴政府事實上已經商討了數月，突然執行是因為擔心會出現上千名古巴難民，為了在政策改變前冒險渡海而喪命。根據CNN報導，自從美古關係在2014年破冰後，冒險渡海的古巴民眾在當年到2015年之間，就暴增了一倍，許多人搭上簡陋的筏船就往佛州直行。

下任美國總統川普(Donald Trump)表示，美國應該跟古巴要求更好的條件再改善關係。

美國現在正在考慮用對其他國家移民同樣的政策，來處理抵達美國的古巴人。民主黨參議員Patrick Leachy贊同歐巴馬這項政策，因為給予古巴特殊待遇讓世界其他國家認為，古巴不一樣。這個給予古巴人的特殊待遇過去實施了長達20年，其他來自其他國家的移民，若在抵達美國時沒有沒有取得簽證，將面臨被逮捕或遣返的命運。

古巴政府也不歡迎這項特殊待遇，因為這會鼓勵古巴人冒險渡海，其他國家的移民也認為這項待遇政策不公平。美國已經通知古巴政府，這項特殊待遇政策已經取消，但這不會影響現行讓古巴移民和其家人團聚的政策。路透社報導，古巴也會允許那些被美國政府拒絕入境者回國。

(中時電子報)