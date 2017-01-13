詹啟賢參選國民黨主席？傳最快周六宣布

詹啟賢將成為宣布參選國民黨主席的第五人？（中時資料照／鄭任南攝）

繼郝龍斌、吳敦義、洪秀柱與韓國瑜後，又有人將競逐國民黨主席了嗎？平面媒體報導，甫於日前請辭國民黨副主席的詹啟賢，最快可能會在明（14）日宣布參選。

於各個領域都有深厚人脈的詹啟賢，對於是否參選國民黨主席一直都有自己的考量，《聯合報》指出，為尊重洪秀柱，所以他在任副主席時，完全沒想過要跳出來。

不過，日前發表辭職聲明後，詹啟賢就沒再進過辦公室，最近更勤於與相關人士會面，尋求對其角逐黨魁的看法，當中也包括了前立法院長王金平；儘管有人勸他別參選，但詹的意志堅定，已經在進行最後評估。

(中時電子報)