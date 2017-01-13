被非邦交國分手 黃智賢：快要地動山搖了

我要評比

奈及利亞總統布哈里（右）11日在阿布加總統府會見中國外交部長王毅。（新華社）

從來不曾和我國建立正式外交關係的奈及利亞，大動作宣告要與我「終止外交關係」，就好像不曾交往過卻「被分手」一樣，雖然令人覺得荒謬，但卻也凸顯北京開始進一步壓縮台灣外交空間。政論節目主持人黃智賢發出警示：快要地動山搖了。

黃智賢在臉書撰文表示，中共建立了新的「奈及利亞模式」，壓縮台灣在國際上的活動空間。過去中共沒有這麼做，是因為有九二共識。

如今蔡英文政府表面不敢公投統獨，卻用貍貓換太子的方法，用台獨在每天的內政外交上，一寸寸的殺掉中華民國，一步步實現台獨。先殺了九二共識，再跟日本密謀凌遲中華民國，讓台灣陷入土崩瓦解的未來。

以下為黃智賢臉書《快要地動山搖了》全文：

1

我駐奈及利亞辦事處被迫關門走人，搬遷到離首都11小時車程的地方。

中華民國與奈及利亞本來就沒有邦交。

事實上絕大多數國家與中華民國都沒有邦交，但我們主要的政治，經濟和貿易活動，都和無邦交國有關。

中共建立了一個新模式: 奈及利亞模式，壓縮了往後我們在國際上的活動空間。

如果以後所有非邦交國都這樣做，台灣怎麼辦 ?

2

那過去中共為什麼沒有這樣做 ?

他不是做不到，而是默認台灣的活動。

因為有九二共識。

九二共識就是承認自己是中國人，自己是中華民國，所以是分裂國家，所以將來要追求統一。

這些都沒有了。

那蔡英文挾持的，不過是個違憲違法的偽政府。

違反了中華民國憲法，也違反了兩岸人民關係條例。

更違反了台灣人民的意志。

3

蔡英文既然堅定的不承認台灣人也是中國人，兩岸過去所有的善意和默契，就都被蔡英文推翻了。

蔡英文堅定持續的，用中華民國的殼走台獨的路，那中共這樣做，有誰會覺得很意外 ?

4

謝長廷要求駐日代表處自稱台灣，日本改駐台代標名稱。

許多政府在國內的文書，也都一步步改稱台灣，不用中華民國了。

教育部加強台獨教科書，讓人民在心理和靈魂脫離中華民國。

民進黨脫離中華民國這層殼的行動，是每一天都在持續加強進行的。

哪一天停止過 ?

蔡英文要這樣做，台灣的人民同意過嗎 ?

妳競選的時候，承諾的不是要維持現狀嗎?

背離了人民的意願，背棄競選承諾，人民卻無從反抗。

妳不是說中共會妥協嗎 ?

那對中共的作為，妳有招嗎 ?

大陸的軍事經貿和整體國力，台獨可以招架嗎 ?為什麼硬拖台灣人民下水，陪妳走我們不願走的台獨之路 ?

5

台獨有經過人民同意嗎 ?

我們公投過了嗎 ?

我們修憲了嗎 ?

台灣共和國成立了嗎 ?

沒有統獨公投，沒有修憲，沒有台灣共和國，民進黨憑什麼，一方面拿中華民國的錢和權，一方面背棄中華民國 ?

而背棄了中華民國，就連跟對岸的一絲聯繫，也就斬斷了。

中共豈會沒有反應沒有動作。

中共豈會坐視 ?

6

事實上民進黨一方面不敢公投統獨，卻貍貓換太子，用台獨在每天的內政外交上，一寸寸的殺掉中華民國，一步步實現台獨。

蔡英文因為承諾維持中華民國的現狀而當選，一拿到權卻直接殺了九二共識，跟日本密謀凌遲中華民國，讓台灣陷入土崩瓦解的未來。

這，難道就是民進黨的招 ?

(中時電子報)