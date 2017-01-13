別折磨閱卷老師 學測請用粗筆

106學年度學科能力測驗即將於本月20日、21日登場，考生除進行最後衝刺，也別忘了複習試場規則，其中答案卷作答必須使用黑色墨水筆，且建議筆尖要在0.5公釐以上。

106學年度學測有12萬8759人報名，全國分成33個考區、87個分區、3157個試場，大考中心已於日前公布試場分配表，可以上網查詢。

除了學科最後衝刺，也別忘了複習試場規則，否則動輒被扣一、兩級分，相當划不來。其中最常見的違規事項是攜帶手機、穿戴式裝置進入考場，將扣減該科成績2級分；如果有「使用」行為，則扣減該科全部成績。

大考中心近年推動電腦閱卷，各科手寫的答案卷，會先掃描好，再透過電腦螢幕給分。為了不折磨閱卷老師的眼睛，大考中心要求考生務必使用黑色墨水筆作答，不得使用鉛筆，且建議使用筆尖較粗、約0.5毫米至0.7毫米的原子筆。

學測答案卷可以用修正液或修正帶修正，但用2B鉛筆畫記的答案卡，就只能用橡皮擦。另外，不論是答案卷或答案卡，都不可註記與作答無關的記號、文字，否則會被認定有作弊的嫌疑。相關資訊可參考學測簡章。1060113

(中央社)