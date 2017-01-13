林書豪：再過一、兩週應可復出打球

效力美國NBA布魯克林籃網隊的台裔球星林書豪接受華文媒體訪問時透露，這次左大腿拉傷復原情形比較好，「最快再過一、兩週應可復出打球」。

養傷中的豪小子美國時間今晚主場將缺戰紐奧良鵜鶘，是去年底二度受傷以來的第8場缺賽。

他在接受大陸央視「NBA最前線」專訪時提及，自己的傷勢慢慢復原中，進步應比上次快。至於何時可出賽，林書豪表示，很難說，大概還要再一、兩週，但還無法確定。

林書豪又表示，每天都做一些測試，看看肌肉的力量，另也會照X光及核磁共振，瞭解傷勢進展。身上同時帶著機器，透過數據變化瞭解恢復情形。

他說，養傷復原程序非常科學，不是憑感覺，「若只是為了感覺，我早就上場了」。看來豪小子還是急著上場，協助成績墊底的籃網。

談及養傷時做何消遣？林書豪說，隨球隊遠征或靜養，偶而玩玩電動遊戲DOTA，還透露目前成績是4000分左右。

談到籃網戰績，他說，總教練艾特金森（Kenny Atkinson）不是只在意贏球或輸球，球隊專注在訓練，重要是打法及想法，只要持續努力，相信以後可以贏很多場比賽。每場賽事後觀看錄影帶也相當重要。

他同時觀察到NBA各隊目前競相投3分球，不管中鋒或後衛，已成為一種很好的快攻戰術。林書豪並說，目前表現不夠好，希望3、4月或明年能有比較好的成績，也期盼夏天再訪中國大陸。並預祝大家新年快樂。1060113

(中央社)