冷氣團到17日 鄭明典：後面還有

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氣象局預報中心主任鄭明典今天說，這一波冷氣團會持續到17日，短暫回溫後還有另一波冷氣團。

中央氣象局表示，大陸冷氣團逐漸南下，今天開始降溫，北台灣白天就有涼冷的感覺，中南部及花東雖白天感受舒適，不過入夜後也會越來越涼，北部空曠地區低溫下探攝氏13度，相當寒冷。

氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書上貼出今天白天鄉鎮預報圖，並提醒天氣明顯的變了。

鄭明典說，天氣有明顯變化時要小心風寒，最近旁邊感冒的人增多了，感冒時要多喝開水多休息。

鄭明典表示，這一波冷氣團會持續到17日，短暫回溫後還有另一波冷氣團。1060113

(中央社)