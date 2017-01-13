發燒胸痛勿輕忽 小心肋膜結核

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如果出現發燒發冷的情況，且呼吸時還會伴隨單側胸部疼痛，千萬別輕忽，有可能是肋膜結核造成肋膜積水，但別擔心，只要進行抗結核藥物治療，就可改善。（台大醫院新竹分院提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年1月13日

如果出現發燒發冷的情況，且呼吸時還會伴隨單側胸部疼痛，千萬別輕忽，有可能是肋膜結核造成肋膜積水，但別擔心，只要進行抗結核藥物治療，就可改善。

台大醫院新竹分院表示，一名女患者有發燒發冷的情況已持續有兩年，呼吸時伴隨單側胸部疼痛，多次到診所求診皆無改善，到醫院家醫科門診檢查發現，胸部X光片呈現右側肋膜腔大量積水，立即轉至胸腔內科住院治療。

經胸部超音波導引肋膜引流檢查細菌培養皆為陰性反應，無法發現感染原因，改以肋膜腔鏡檢查發現許多小結節佈滿在肋膜上，切片病理報告為結核菌感染合併肉芽性發炎，因此確診為肋膜結核造成肋膜積水，以抗結核藥物治療後便不再發燒，追蹤胸部X光片肋膜積水也完全消失。

台大醫院新竹分院胸腔內科醫師林敬凱表示，結核病是因結核分枝桿菌感染所造成，可因感染發病的部位不同而有不同症狀，常見臨床症狀包括發燒發熱、呼吸時胸痛、咳嗽、氣喘、體重減輕、食慾不振、呼吸困難等。

「肋膜腔」位於肺和胸壁之間，正常情況下僅含有薄薄的一層液體，作為人體呼吸時，肺與胸壁間的潤滑劑。當肋膜腔受到結核菌感染後，會使肋膜腔內體液累積，造成患者不適症狀產生。

林敬凱說，針對結核菌感染造成肋膜積水，一般會以超音波導引將積水引流，同時做肋膜切片，將檢體做染色及細菌培養，診斷率約5成，常需反覆檢查才能提高診斷率。

現在醫療技術更精進，可透過肋膜腔鏡，對肋膜腔內的病灶準確進行切片檢查，提升超過9成診斷率，且可對因感染造成肋膜沾黏的位置同時進行治療，相較傳統外科胸腔鏡檢查更為安全，一些肋膜疾病，如膿胸、血胸等，經專科醫師評估後，也可考慮接受肋膜腔鏡治療。1060113

(中央社)