美軍大批坦克進駐東歐 俄羅斯怒斥挑釁
為抗衡俄羅斯威脅，美國上周五(6日)將主戰坦克、步兵戰車及自走炮等軍備運抵德國。這些軍備由列車及車隊運往波蘭的集結地，為在德國、波羅的海三國、羅馬尼亞、保加利亞、波蘭等國軍演做好準備。俄羅斯聲稱「威脅到了我們的利益和安全」、「破壞歐洲安全的因素」。
美軍這批軍備包括87輛坦克、18輛自走炮及144輛步兵戰車等2000多輛作戰車輛，並有3500名來自陸軍第4步兵師的士兵，將在歐洲部署駐軍9個月。參加駐軍輪換的國家有波蘭、愛沙尼亞，拉脫維亞，立陶宛，羅馬尼亞，保加利亞和匈牙利等國。
美國聲稱此舉係對俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島後，為安撫感到擔心的北約盟國，而決定增兵歐洲保護盟國。
俄羅斯怒斥美軍動作屬不必要的挑釁，俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫表示，美國的舉動「威脅到了我們的利益和安全」。強調「這是第三國在我們的歐洲邊界加強了軍事存在」，「而這個國家甚至不是一個歐洲國家。」俄羅斯副外長阿列克謝·梅什科夫指美國的部署是「破壞歐洲安全的因素」。
(中時電子報)
文章來源：bbc中文網
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