欣葉雙品牌搶進，南港人吃得到馬來西亞美食啦

「欣葉小聚今品」南港店的裝潢時尚現代，並有軟隔間的半包廂用餐座位，讓客人享受時尚台菜。(圖／姚舜攝)

內有剝皮辣椒與青、紅辣椒的「辣椒烘蛋」，堪稱「食尚版菜脯蛋」。(圖／姚舜攝)

欣葉的「三杯豬腳」，用了豬前腳與後腳入菜，故有多元層次口感與風味。(圖／姚舜攝)

「欣葉小聚今品」外賣的便當，菜色內容很豐富多樣，每天至少有6種不同主菜可以選擇。(圖／姚舜攝)

「金爸爸」馬來西亞風味餐廳進駐南港，第4代店裝更時尚摩登。(圖／姚舜攝)

「金爸爸」的「沙嗲」有雞肉和牛肉兩種選擇。(圖／姚舜攝)

「金爸爸」南港開店，當地居民或上班族可以就近吃到美味的「海南雞飯」。(圖／姚舜攝)

「金爸爸」的「咖哩叻沙」，湯頭是用雞高湯與叻沙醬熬煮，鮮香濃稠、非常美味。(圖／姚舜攝)

看好南港商圈住民與當地上班族外食需求潛力，欣葉餐飲集團正式搶進南港插旗設點，在南港中國信託金融園區一口氣開出「欣葉小聚今品」台菜餐廳，以及「金爸爸馬來西亞風味餐廳」兩家餐廳，新店預計農曆年後開張，為南港外食族提供全新美食選擇。

「欣葉小聚今品」為欣葉集團為新世代消費客層而創的台菜餐飲品牌，除菜單內容較本店更開闊，菜餚呈盤也更時尚年輕，南港店為該品牌第3個連鎖據點，含4間包廂共有150個座位，裝潢時尚現代，並有超值便當供外食族選擇。

「金爸爸」則為欣葉集團與馬來西亞Paparich集團合資引進的馬西亞風味餐廳，目前在台北市民大道和新光A9已有2家門市，有88個座位的南港店為「金爸爸」第3個據點，門市裝潢設計屬第4代店裝，摩登現代風格中帶有一點點南洋風格。

為了迎合新世代外食族口味喜好，「欣葉小聚今品」南港店有不少獨家菜式，如「辣椒烘蛋」是總廚洪春旭自「菜脯蛋」研發改良而出的新菜式，他以剝皮辣椒、紅辣椒與青辣椒取代菜脯入餡，成菜後圓圓鼓鼓，入口鍋香與蛋香交織，微辣中並帶有剝皮辣椒汁的甘甜回韻，真是美味。

「三杯豬腳」是自「三杯雞」改良而來，豬腳先炸再滷最後再以三杯工序炒製，值得一提的是，為了兼涵肥瘦與不同口感，欣葉廚藝團隊在烹製這美味菜餚時，用了豬的前腳和後腳搭配，非常用心。

沒有太多時間坐在餐廳慢慢吃的上班族，除了可在「欣葉小聚今品」將欣葉著名的「虎咬豬」(刈包)買回辦公室享用，餐廳還天天準備了6款不同便當外賣，其中包括有三杯豬腳、排骨、糖醋鮮魚、宮保雞丁、牛菲力與腰果蝦等，而除主菜外，便當的固定配菜有菜脯蛋、地瓜與雞捲，再搭配多種現炒時蔬，非常超值且豐盛。

「金爸爸」正式進駐南港，可讓當地外食族品嘗到「沙嗲」、「海南雞飯」、「檳城炒粿條」、「叻沙」與「亞參」等道地星馬南洋風味美食。除了午晚餐，客人在這裡更可以「加央」、「白咖啡」或「三色奶茶」、「熱帶青檸」等南洋休閒茶飲當下午茶，是非常獨特的美食據點。

(工商)