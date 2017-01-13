大陸冷氣團來襲 吳德榮：濕冷至17日

氣象專家吳德榮表示，今天大陸冷氣團南下，持續至下週二(17日)清晨，擁有濕冷、且持續時間長等特性，感受上會比較冷，要注意保暖。

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，清晨氣象局的觀測資料顯示北台灣的氣溫正持續下降中，衛星雲團也顯示中部以北已被厚實的低雲籠罩，北部、東北部已有局部雨發生。

他表示，歐洲中期預報中心(ECMWF)數值模擬顯示，今天大陸冷氣團南下，由北而南，氣溫正持續下降中；雲層愈北愈厚實，也會逐漸往南移動，降雨範圍將會擴展至中部，南部的山區也有一些零星降雨的機率。這波「大陸冷氣團」將持續至下週二(17日)清晨，白天起可望逐漸減弱。但其擁有濕冷、且持續時間長等特性，感受上會比較冷。

吳德榮指出，週六、日(14、15日)北台灣非常濕冷，整天都在攝氏13至16度，沿海空曠地區有機會接近12度，體感溫度則會更低；其他各地也都比較陰冷，要注意保暖。北部、東半部為陰有局部雨；中南部則是陰時多雲有局部短暫雨，山區比平地明顯。

下週一(16日)至週二(17日)清晨，雲層厚度變薄，北台灣氣溫白天僅微幅回升，整天氣溫都仍在13至17度之間，天氣依然陰冷；中南部白天因有陽光而氣溫回升、日夜溫差擴大。北部、東半部為陰有局部雨；中南部為多雲，山區仍有零星飄雨的機率。

下週二(17日)白天起冷氣團才減弱，氣溫逐漸回升；下週三(18日)天氣明顯回暖。下週四(19日)起又有下一波冷空氣南下。1060113

(中央社)