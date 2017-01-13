歐巴馬突然宣布授勳 拜登感動落淚
美國總統歐巴馬今天在白宮1場充滿感動與驚喜的儀式中，頒發平民的最高榮譽「總統自由勳章」給副總統拜登。事先不知情的拜登暨震驚又感動，立刻轉頭拭淚。
法新社報導，再過幾天就卸任的歐巴馬出人意表地宣布將頒發「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）給74歲的拜登（Joe Biden）時，拜登感動落淚。
歐巴馬形容拜登是「我們曾經見過最出色的副總統」，還說他是「美國史上的雄獅」。
有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬在儀式中說：「因為你對美國同胞的信心，你的愛國情操，也因你那將留芳百世的公職生涯，我想要請軍事助理到台前協助，我在總統任內最後1次，很高興能頒發給你我國的平民最高榮譽總統自由勳章。」
顯然感動莫名的拜登流下眼淚接受勳章，不過他謙稱過譽。拜登說：「這份榮耀遠超過我所應得的，但這反映出您精神的境界和寬宏。這不是我應得的，但我知道這出自總統的真情。」
法新社報導，拜登聽到歐巴馬突然作出這項宣布時感動又震驚，立刻轉頭拭淚。恢復鎮定受勳後，站在講台前的拜登在人群中尋找他的辦公室主任，並因未事先接獲通知而開玩笑地說要開除對方。（譯者：中央社何宏儒）1060113
(中央社)
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