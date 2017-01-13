敘利亞首都軍機場 驚傳遭以色列軍砲擊

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敘利亞媒體截圖顯示，今年一月大馬士革北部一處因砲火攻擊冒煙。(美聯社)

敘利亞軍隊今指控，以色列發射砲彈攻擊其主要軍事飛機場之一Mazzeh，並表示將會有所報復。

根據路透社(Reuters)報導，敘利亞官方電視台引述軍方的說法表示，午夜時分剛過後，以色列北部加利利海(Lake Tiberias)附近，突然發射數顆砲彈，最後落入該機場裡。法新社(AFP)記者在當地，聽到多起爆炸聲，也看到軍機場發生大火。

這是敘利亞總統精衛隊Republican Guards)主要機場，位於敘利亞首都大馬士革(Damascus)的西部，敘利亞因此警告以色列，將報復這次的攻擊行動。

(中時電子報)