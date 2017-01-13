NBA》林書豪總算談傷情 預估1到2周歸隊

林書豪終於自己開口談論傷情，預估自己大約1到2周時間傷癒歸隊。(美聯社資料照)

籃網絕口不提的秘密，林書豪總算搶先說出口了！林書豪接受中國大陸《央視》訪問表示，他期望自己可在1到2周時間宣告傷癒歸隊，「我的感覺很好，恢復進度逐漸良好，我想這次恢復時間能比上次更快一些。」

林書豪口中的上次受傷，是在去年12月2日出戰活塞時拉到左大腿，讓他缺席整整5周、17場比賽才告復出，卻在去年12月26日遭遇前東家黃蜂時，再次拉傷左大腿，加上13日與鵜鶘比賽，林書豪已經連8戰缺席。

為了不增加林書豪心理負擔，籃網這次選擇不公開復出時間表，豪哥說：「真的很難判斷，我希望可在1周或幾周時間內重新回來，但我真的不確定。」目前籃網本季只拿8勝29敗，且在失誤比與失誤被得分上領先全聯盟。

林書豪強調自己目前每天都用不同方式測試自己左大腿，「我們每天都在測試，包含測量我的肌肉強度、進行X光與核磁共振檢查等等。」豪哥更認為真正的復出時間，並非根據他自己的意願，而是球隊醫療團隊的評估。

「根據我個人意願決定復出時間是不可能的，假如真的依賴我的感覺，我一定選擇現在就宣告傷癒復出。」林書豪比起任何人都還急著歸隊的心情，早已清楚表露無遺。

(中時電子報)