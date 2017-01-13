2025年告別核電？專家：政府做不好 台恐付極大代價
《電業法修正案》日前三讀過關，朝野也表決通過2025年前，核電廠將全面停止運轉，達成蔡政府「非核家園」目標。不過，2025年前「非核家園」真能實現？專家直言，政府選擇這方案，應是政治長年角力下的抉擇，這項目標未來注定失敗。
根據《BBC》中文網，清大核子工程與科學研究所所長許榮鈞教授指出，民進黨選前主張全面廢核、穩定供電，對於這項政策落實不感意外，不過，綠能無法跟核能放一起評估比較，猶如橘子與蘋果，性質全然相異。
許榮鈞說，核能若以綠能取代，燃煤、天然氣使用量勢必大增。考量全球氣候變遷，目前國際趨勢是「減碳優於廢核」，但政府卻未將減碳視為優先。或許有人會問，那能源成功轉型的德國又怎麼說？許榮鈞指出，德國是大陸型氣候，電可跟周邊國家調節，甚至直接買，台灣的環境與日本較為相似，對島嶼而言，每一度電都要自己發出來。
許榮鈞籲政府務必好好實行政策，成功固然好，若失敗全台能源政策則會受害，「輻射除在用電外，在醫療、商業上應用也很多」，台灣須仔細衡量自身條件，以意識形態決定政策走向，未來恐付出極大代價。
(中時電子報)
文章來源：BBC
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。