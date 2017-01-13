2025年告別核電？專家：政府做不好 台恐付極大代價

專家指出，2025年「非核家園」計畫注定失敗。(本報系資料照)

《電業法修正案》日前三讀過關，朝野也表決通過2025年前，核電廠將全面停止運轉，達成蔡政府「非核家園」目標。不過，2025年前「非核家園」真能實現？專家直言，政府選擇這方案，應是政治長年角力下的抉擇，這項目標未來注定失敗。

根據《BBC》中文網，清大核子工程與科學研究所所長許榮鈞教授指出，民進黨選前主張全面廢核、穩定供電，對於這項政策落實不感意外，不過，綠能無法跟核能放一起評估比較，猶如橘子與蘋果，性質全然相異。

許榮鈞說，核能若以綠能取代，燃煤、天然氣使用量勢必大增。考量全球氣候變遷，目前國際趨勢是「減碳優於廢核」，但政府卻未將減碳視為優先。或許有人會問，那能源成功轉型的德國又怎麼說？許榮鈞指出，德國是大陸型氣候，電可跟周邊國家調節，甚至直接買，台灣的環境與日本較為相似，對島嶼而言，每一度電都要自己發出來。

許榮鈞籲政府務必好好實行政策，成功固然好，若失敗全台能源政策則會受害，「輻射除在用電外，在醫療、商業上應用也很多」，台灣須仔細衡量自身條件，以意識形態決定政策走向，未來恐付出極大代價。

(中時電子報)