川普槓媒體 準白宮發言人談話添爭議

美國總統當選人川普痛斥媒體後，他任命的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）更威脅相關記者，再搶喊問問題、將「禁止參加記者會」，引發外界關切。

川普在當選後的首場記者會上、輿論焦點都鎖定在他飆罵美國有線電視新聞網（CNN）主跑白宮的特派員阿科斯達（Jim Acosta）上，但川普和CNN間的緊張關係，並未停歇。

阿科斯達指出，即將上任的白宮發言人史派瑟在昨天記者會後告訴他，「再有一次這樣的行為，我會把你趕出記者會現場」。

史派瑟後來接受福斯新聞訪問時指出，這並不是全部事實，他也不是威脅，而是告訴阿科斯達，在記者會上以又喊又叫的方式想提問是「粗魯、不恰當也不尊重」；他還稱，雖然自己是共和黨人，但若有記者對民主黨籍的美國總統歐巴馬以這種方式提問，他也會有相同反應。

即將上任的發言人槓上主跑路線的記者，但史派瑟沒說的是，川普在記者會上先不斷批評，報導讓他不高興或不樂見的消息的新聞媒體是「垃圾」、「糟糕透頂」，更稱相關報導是「假新聞」，被點名媒體的記者想追問卻遭川普痛斥、並要求記者閉嘴。

白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）今天則建議他的繼任者史派瑟，即使尖銳困難的問題，也該讓記者提問，這就是發言人與記者團接觸交往過程的一部分。

厄尼思特還說，即使有時一些報導或提問也會讓他沮喪，但「我不記得我有任何一刻、氣到想把記者轟出去過。」

華府全國記者俱樂部（National Press Club）則對川普的言行表達憂慮。

全國記者俱樂部總裁柏爾（Thomas Burr）在聲明中就說，川普持續將他不喜歡或不認同他觀點的報導斥為「假新聞」，以這種方式分散公眾注意力，這是危險且不健康的。

他說，媒體當然會有「無心之過」時，知道犯了錯誤就會更正，這和本就是刻意傳達並製造假新聞的網站不同，總統可以對相關報導不滿、或提出澄清與說明，但不斷斥責他不喜歡的報導是「假新聞」、企圖損害和他觀點不同的媒體機構的可信度，將對美國的民主造成前所未見的傷害。1060113

(中央社)