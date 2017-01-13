川普欽點朱利安尼任網路安全顧問

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俄羅斯駭客顯然試圖干預美國大選引發軒然大波之際，美國總統當選人川普（Donald Trump）今天欽點前紐約市長朱利安尼（RudyGiuliani），擔任其政府的網路安全顧問。

法新社報導，72歲的朱利安尼去年一度為出任國務卿的人選，但隨即因商業業務往來可能造成利益衝突，遭美國媒體檢視。

川普今天表示，網路侵駭是「美國成長最快速的犯罪」，也是對國安的「重大威脅」。

他說，需要「立即注意」與「私部門領袖的發想」，「協助政府讓我們更安全的計畫」。

朱利安尼告訴記者，目標是「對私部門和政府創造非常積極與非常健全的網路防衛」。

他說，「我們讓防衛落後了」，他會匯集私部門領袖，就網路安全問題對他提出問題所在與解決辦法。1060113

(中央社)