大馬士革軍機場爆炸 疑遭以國軍機空襲

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敘利亞國家電視台報導，大馬士革西部郊區今晚發生一連串爆炸。路透社引述消息人士報導，可能是遭以色列空軍空襲。

法新社記者聽到數起爆炸聲響，目擊馬澤（Mazzeh）軍用機場內部火勢嚴重，在首都大馬士革各處都能看到濃煙竄出。

國營的敘利亞新聞社（SANA）也報導這起爆炸案，並說有數輛救護車趕到現場。

路透社報導，目前還不清楚爆炸原因，但區域防禦專家與敘利亞反抗軍消息人士說，在大馬士革部分地區聽到的爆炸聲響，可能來自以色列軍機空襲。

以色列過去曾鎖定敘利亞境內來自黎巴嫩勢力強大團體真主黨（Hezbollah）據點。獲伊朗撐腰的真主黨在敘境內與敘利亞軍隊並肩作戰。（譯者：中央社張曉雯）1060113

(中央社)