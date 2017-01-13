人權組織：毒品法讓巴西監獄人口增加

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國際人權觀察組織今天發表第27次全球報告指出，巴西在2006年通過的「毒品法」，是「讓巴西監獄人口急遽增加的關鍵性因素。」

「人權觀察」（Human Rights Watch）分析2016年全球逾90個國家人權情況的報告指出，2005年，巴西9%的犯人因犯下與毒品有關的罪行被逮捕；2014年的比例為28%。非政府組織認為，缺乏法律的明確性，導致許多吸毒者被定罪為販毒者。

報告指出，「雖然法律已經提供社區服務等替代措施取代吸毒者坐監的刑罰，因此應減少監獄人口，但其空泛的詞藻卻讓吸毒者被定罪為販毒者。」

根據2006年8月通過的「毒品法」，確認犯人是吸毒者或販毒者，法官必須考慮緝獲數量、犯人史、行動條件、前科等問題，但許多法官卻根據主觀因素做出裁決。

人權觀察組織巴西主任卡尼諾（Maria Laura Canineu）認為，法律在確定誰是販毒者或吸毒者，留下了很大的主觀性。

根據組織的經驗和視察監獄的結果發現，有為數不少的獄犯因攜帶少量毒品被判坐監服刑，如培南布可（Pernambuco）1名19歲的初犯，因攜帶15克大麻被判入獄服刑4年。

此外，非政府組織還針對今年初以來，巴西多座城市發生監獄暴動，全國監獄系統狀況糟糕，以及違反囚犯人權等問題提出警告。

報告指出，巴西監獄人口超過62萬2000人，較監獄可容量多出67%，「人滿為患、缺乏獄警和技術人員，讓治安當局對監獄管理失去控制，犯罪幫派勢力坐大，犯人人身安全受威脅。」

人權觀察組織報告還提醒巴西當局正視，因警察濫權引起暴力循環增加的問題，包括在監獄內外發生的「法外處決」和「酷刑」。

據「全國公共安全論壇」數據指出，2015年逾3000人被警察殺死，同期393名警察喪生。

非政府組織指出，雖然部分警察因公殉職，另一些則是因執行法外處決造成死亡，除了助長暴力和威脅公共安全外，更讓警察因報復行動的緣故，置身險地。1060113

(中央社)