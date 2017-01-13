服務長者 照服員莊白屏樂在其中

長照的愛與關懷19澎湖日間照顧服務員莊白屏說，照顧老人比照顧小孩還難，要適應一段時間，獲得老人信任，才會敞開心胸來接納，但也有很可愛的老人，讓她天天與老人在一起，樂在其中。

53歲的莊白屏，堪稱是澎湖第一批的居家服務員，自88年起開辦長照1.0以來至今，從最早的老人送餐、居家服務和到現在擔任失智、失能老人日間照顧服務等，累積長達16年之久，在長照服務的領域，可算是最完整的一塊。

莊白屏說，高中畢業出外，遠赴高雄在自家姐夫的工廠擔任會計，結婚之後再回到澎湖故鄉，10餘年前，在縣府前社會處已故的郭姓科長的因緣介紹下，投入長照服務行列，從一開始的老人送餐與居家服務，每天騎著機車在外跑，無論是刮風下雨或日曬雨淋，一家一家的送餐或一戶一戶的跑去串門子探望獨居長者的近況，雖然看來非常辛苦，但在服務工作的領域裡，卻顯得很紮實，很有成就感，至今一晃已有10餘年之久。

目前在馬公日間照顧服務中心擔任服務員的莊白屏，平常1天要服務的失智或失能的老人約在6至7位，她說，照顧老人比照顧小孩還要難，需要有一段時間適應，才能獲得老人信任，敞開心胸來接納，但老人也有很可愛和古錐的一面，這是只有在工作中才有可能親身體驗到，雖然工作上辛苦且薪資不高，但讓她天天能與老人在一起，覺得非常快樂且樂在其中，就是最大幸福。

不過，「老人囝仔性」，失智老人平時的情緒化很多，也比較會焦慮，有時很不穩定，不知是在月初或月中等何時會發作，作為長照服務者，無論是在面對失智或失能的老人，都需在工作與接觸中，要摸透老人心性，加上愛心與耐心，就會把老人當作自己的家人一樣看待，快樂過著美好的一天。1060113

(中央社)