范冰冰頭等艙坐姿遭出賣 挨轟不雅
女神范冰冰工作、愛情兩得意，她工作滿檔，卻還是不時會和粉絲分享生活點滴，近來她搭機到異地工作，一張機上自拍照，卻意外引發粉絲爭吵。全因她戴上的墨鏡反射出她將腳墊在前座椅後方，被轟坐姿不夠端莊。
范冰冰日前搭飛機準備到劇組報到，她還向粉絲透露「馬上進劇組的心情是怕怕的」，並po出一組戴著墨鏡的自拍照，除了美美入鏡外，一張墨鏡反射的畫面卻又引發網友論議，有人發現她將腳放在前座椅正後方，有網友批她這坐姿很不雅，可也有粉絲認為范冰冰並無太超過，且買的位置就是夠大夠往前放，盼外界別太苛責。
(中時電子報)
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