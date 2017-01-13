台灣超算技術 廣州發揚光大
廣州高能計算機科技有限公司產品總監張彥彬表示，在廣州科創委和光機電技術研究院輔導協助下，他以「天使投資」方式，把台灣的超算技術帶到資訊流應用商機龐大的廣州，成功將「台灣優勢」發揚光大。
張彥彬分析，廣州有超級電腦優勢。大陸市場應用超算來運算資料的市場比台灣大。發展超算技術更成為大陸十三五主軸。
未來超算可應用在精準醫療、氣象運算、數據分析等領域，甚至能讓手機變得更快。
張彥彬自信說，今年目標是在廣州市場將這套技術賣出百套以上。同時，他也鼓勵台灣科技人才可多交流，台灣在研究上有優勢，但可惜就差了「臨門一腳」的發揮舞台。而大陸可提供更好的發揮空間、舞台、資金、以及機會。
(旺報)
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