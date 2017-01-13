高教國際合作再創新：讓交換學生換一雙眼睛看世界

學習與生活體驗的雙軌設計，讓來到臺灣交換的國際學生，就像換了一雙眼睛，看見世界不同的樣貌。(財團法人高等教育國際合作基金會提供)

說起高等教育國際合作，除了嚴肅正式的雙邊交流、簽訂合作備忘錄外，大多數人最熟悉的應該就是「交換學生」制度了。根據教育部的統計，近5年，每年有超過三千位國際學生以交換學生方式來到臺灣研修，利用半年至一年時間，在學校修習課程，學習獨立生活，課餘時間則參與各式學習計畫，深入臺灣不同角落，體驗有別於自身的文化，也獲得難忘的人生經驗。

財團法人高等教育國際合作基金會近年來致力推廣「留學臺灣」品牌，為了更了解交換學生在臺灣求學的生活，我們實地走訪國立政治大學國際合作處，並邀請兩位國際學生分享留學臺灣經驗。以下是我們的專訪內容：

●創造交流機會 讓異地成為第二個家●

對政治大學的國際學生來說，行政大樓8樓絕對是他們校園生活中最常造訪的地點之一。搭乘電梯上樓，電梯門一開，布告欄上多采多姿的海報，立刻感受到國際合作處充滿活力的學習氣氛。

政大國際合作處長陳美芬告訴我們，對這些年齡多半只有20歲上下的交換學生來說，初到台灣，難免感到陌生不安。為此，學校提供包括課業、生活等不同層面的協助，讓交換學生能儘快融入臺灣生活。

「我們大約有三分之二的國際學生是不懂華語的，如何創造機會和空間讓兩邊學生拉近距離，就是我們非常重要的工作。」陳美芬說道。

目前政大共有來自七十一個不同國家的國際學生，要如何創造學生交流互動的機會，國合處秘書蔡景雰認為運動是一個很好的方式，像是今年已經邁入第八屆的「跨校奧林匹克國際運動會」（Cross-School Sports Competition），不僅校內國際學生參加，更邀請台大、交大、台師大等外校同學加入，「透過球類運動的交流，不同國籍的隊員在比賽中培養默契，球賽結束之後自然而然就成為很好的夥伴！」

左起政治大學國際合作處蔡景雰秘書、陳美芬國際長（中）、李怡臻專員。(財團法人高等教育國際合作基金會提供)

除了全校性的大型活動，政大國合處也推動「雙語海報」（Bi-lingual Poster），鼓勵校內活動海報華語／英語雙語並列，讓國際學生亦能參與台灣學生在校舉辦的活動。事實上，這類的貼心友善的制度設計，並非政大獨有，臺灣大多數的學校皆是如此，這背後反映的是臺灣在高等教育國際化發展過程中，長久的耕耘成果。

●注重細節 為國際學生打造「一條龍」服務●

來自日本的岡村花梨（Karin Okamura），現在是政大外交學系的交換生，從小在東京成長、求學，這是她第一次長時間離開家人到異地生活。隻身在臺，面對陌生環境的挑戰，一開始確實令她十分擔憂。再加上她雖然在日本學過兩年華語，但因為是中國籍教師教授，因此現在仍在適應臺灣不同的用詞與口音。

幸好在政大的「學伴制度」（Buddy Program）幫忙下，讓她在來到臺灣前就和臺灣同學聯絡上，透過學伴們的解說了解政大的修課制度。暑假期間，趁著新學期還未開始，學伴更帶著岡村花梨遊歷宜蘭，對臺灣留下了美好的印象，也讓她對於未來一年的交換學生生活充滿期待。

來自美國的林娜（Alana Buto）也曾在美國學習過華語，但她對亞洲乃至臺灣還有更特殊的情結。林娜的父親是日本人，這使她對於東亞有份憧憬，曾學習兩年華語的經驗帶著她來到臺灣。問她為何選擇臺灣而非中國？她說臺灣相對多元自由，社群網站與世界沒有隔閡，「這樣我才能和朋友、家人分享我在這邊的生活！」

林娜告訴我們，她希望未來能夠長住亞洲，深刻體驗並學習與美國迥異的文化內涵，為此她在美國就讀期間盡量修課，避免因來臺當交換學生而無法在四年內準時畢業。現在，林娜更在政大的附屬高中教授英文，充實自己的交換學生生涯。從她周全的計畫中，可以看見她正一步步走在實踐亞洲夢的路上。

問起最喜歡臺灣的部分，林娜和岡村花梨異口同聲地答道：是臺灣人的熱心和溫情！無論是課堂上的問題或在外頭迷路，都一定有人協助，這讓剛開始在異鄉生活的她們感到十分溫暖。

政治大學外籍交換生與臺灣學伴合影。左一為岡村花梨同學、右一為林娜同學。(財團法人高等教育國際合作基金會提供)

國際學生要能夠快速融入異國求學生活，除了自己的心態之外，學校完善的制度亦是關鍵。在政大國合處負責交換學生事務的李怡臻專員說，「政大在課業、活動、日常生活，甚至是心理層面上，都盡量做到面面俱到，確保每一位同學都能在短時間內完成重要的事情，」國合處戲稱這是「一條龍」的服務，卻也說明了政大在各方面細節上的用心。

●走訪偏鄉「翻轉教育」 讓世界看見臺灣●

除了課堂上的學習，臺灣各大專院校也透過多元的方式，希望讓交換學生深刻體驗台灣、把臺灣經驗帶回自己的國家。「目前國際趨勢相當重視實習制度，雖然臺灣相關政策還未鬆綁，但教育部已經開始嘗試和改變，」對此，陳美芬認為深受國際學生好評的教育部「優秀外國青年來臺短期蹲點計畫」即為重要的嘗試。

在TEEP眾多計畫中，「在地蹲點，跨國連線──發掘『偏鄉教育創新』亮點工作坊」即由政大承辦。工作坊從去（2015）年啟動，已有一百多位國際學生參與，實際走訪臺灣北、中、南、東部的偏鄉中小學。

在這過程中，陳美芬有許多感觸，「計畫執行至今，這一百多個學生，每一個人，真的是每一個人，都對偏鄉老師教學的盡心盡力、孩子對學習的那股熱誠和國家所投注的資源，有非常正面的回饋。」

參與計畫的國際學生除了需在每次的參訪後寫下心得，結業時更需自製兩個成果發表短片，並分享在自己的社群網站上，讓自己國家的其他年輕人也能看到臺灣教育的實力和潛能。

「更重要的是，我們原本以為這個計畫的回饋是單向的，後來才發現在這些中小學的孩子身上也慢慢出現變化，」陳美芬舉例，2015年剛開始計畫時，法國的學生問偏鄉的孩子法國周遭有哪些國家，孩子的回答是他們經常耳聞的美國；但今年同樣的問題再問一次，孩子們已經能夠回答出德國、義大利等歐洲各國。這樣的雙向互動顯然產生良好的效果，不論是國際學生還是偏鄉孩童，對世界的認知又更開闊了一些。

換一雙眼睛看世界，正是交換學生制度迷人之處。國際學生來到臺灣，除了學習課堂上的知識，更重要的是能夠看見世界的不同面貌，獲得不同的人生經驗。「我相信這些國際學生，一輩子都不會忘記臺灣，一定不會忘記，」陳美芬篤定地說。

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(中時電子報)