搭機鞋底藏毒 脫鞋安檢心虛露餡
蕭姓男子鞋底夾藏毒品，昨天下午在高雄搭機赴金門通關，被航警要求脫鞋安檢，因一時心虛只願脫右腳受檢露餡，左腳鞋底及其行李當場被警方起出數包毒品，毛重約37公克。
航警局高雄分局員警昨天下午在高雄國際機場國內線，進行高雄飛往金門航班旅客人身安檢勤務，發現蕭男通過安檢門時神情緊張、形跡可疑，即對他實施進一步安檢，並請他將鞋子脫下受檢。
不過，蕭男僅願將右腳鞋子脫下受檢，這一動作更引起警方懷疑，經安檢人員要求脫下左腳鞋子後，在左腳鞋墊下發現1小包透明夾鏈袋，內裝有白色結晶粉末，蕭男默不作聲，經安檢人員曉以大義，蕭男才承認該粉末是愷他命。
警方隨後又在蕭男託運行李內起獲印製有「TAXI」字樣的毒品咖啡包7包，毛重32.5公克，經毒品試劑檢測有安非他命反應；行李內另起出4包白色結晶粉末透明夾鏈袋，毒品試劑檢測呈現愷他命陽性反應，連同蕭男鞋墊下1小包，起出的愷他命毛重共4.4公克。。
蕭男表示，原本打算經由小三通前往中國大陸廈門遊玩，旅遊時順便帶些毒品吸食助興，沒想到會被逮，旅遊行程也泡湯。1060113
(中央社)
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