鄭明典： 冷到17日之後還有冷氣團

天氣預報細節請多參考鄉鎮預報。(鄭明典臉書)

今早天氣明顯變冷，氣象局預報中心主任鄭明典在臉書發文，天氣有明顯變化時要小心風寒，最近旁邊感冒的人增多了，感冒時要多喝開水多休息！這一波冷氣團會持續到17日，短暫回溫後還有另一波冷氣團。天氣預報細節請多參考鄉鎮預報。

鄭明典表示，最近，不只天氣在變，氣象上大尺度的「天氣型態」也在變，方向是「會比較像冬季」，就是冷氣團可能一波接一波出海，中間的間隔不會太久，而且冷氣團南緣比較會影響到台灣。只是，目前還是「看不到」可能影響台灣特別酷寒的天氣。

(中時電子報)