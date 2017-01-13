璀璨珠寶吸金案 總經理副總遭聲押

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三重璀璨公司涉嫌以徵求銷售鑽石業務人員為幌子，等求職者上門應徵時，再以「璀璨回饋消費專案」為號召，稱加入公司後可成為經銷商，投資公司可取得等價消費券購買珠寶，10萬以上為銀卡、50萬以上為金卡、百萬以上則是白金卡，違法吸金數千萬。

新北地檢署昨發動搜索，並將公司重要幹部傳喚到案，其中曾姓總經理、吳姓副總複訊後，上午9時許以違反銀行法等罪嫌聲請羈押禁見。另公司湯姓負責人諭令交保10萬元。

(中時)