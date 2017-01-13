黃光國：台灣問題出在對美日自我殖民
國民黨孫文學院昨（11日）舉辦主題為「中華民國還是中華民國嗎？」座談會，台灣大學心理系教授黃光國在會中表示，史觀不能只是兩岸之間的歷史解釋權的爭奪，要把中國歷史當作一整個宏觀的文化中國史觀，而台灣目前的問題就是出在對美、日的自我殖民。
這場座談會由國民黨國家發展研究院院長林忠山與主持，北一女中教師段欣儀主講，黃光國與中山女中教師譚家化與談。
根據中評社報導，黃光國表示，今天國民黨會慘敗至此就是因李登輝在課綱中開始去中華文化，從1994年到今天已經出現巨大成效，所以國民黨要再起就要先端正史觀問題。像是8年抗戰被中國大陸改為14年抗戰，但日本侵略中國是從甲午戰爭、牡丹社事件就開始。
黃光國認為，史觀不能只是兩岸之間的歷史解釋權的爭奪，應該要更擴大解釋，從中日角度來看，日本侵略中國是從割讓台灣開始，要把中國歷史當作一整個宏觀的文化中國史觀，而台灣目前的問題就是出在對美、日的自我殖民。
對於台灣人的日本情節，段心儀說，日本311地震發生後，台灣捐款達77億是世界第一，台灣人如此對日本像是對母國般捐輸，換來的是太平島是礁、沖之鳥是島，日本願意對韓國慰安婦賠償，卻不願意對台灣慰安婦道歉，這就是課綱史觀改造後的成果。台灣是棄中華文化之正位、居殖民文化之末流。
(中時電子報)
文章來源：中評網
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