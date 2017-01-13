參選台北市長？ 張善政：目前沒有意願

錢行政院長張善政。（報系資料照 鄧博仁攝） ）

前行政院長張善政今接受電台專訪，被問到參選台北市長意願時表示，選舉是很可怕的事情，舉家投入，還有操作人脈關係都不是他個性擅長之處，所以沒有選舉的意願，而且太太和兒子都不支持。

針對台北市長柯文哲日前說，國民黨跟張善政合作會毀掉國民黨。張善政說，他不會出來選，講這些沒什麼意思。

主持人追問，若是前副總統吳敦義找他參選？張善政表示，跟誰當黨主席無關，目前就是沒有意願，他還是無黨籍，也沒打算加入國民黨。

談到與有意參選國民黨主席的吳敦義、副主席郝龍斌、主席洪秀柱三人相處情況，張善政說，他與吳敦義接觸最多，偶爾會在餐會上碰到；洪秀柱擔任黨主席後，會在總統府例行午餐會碰面，他也曾到中常會演講過；與郝龍斌互動比較少，但與這三位都是公務上互動，並沒有私下吃飯的情況。

媒體關心是否會以無黨籍身份參選，並與國民黨合作？張善政受訪時表示，機率很低，「我就不想走這條路啊！」

媒體又問，「怎麼勸你都不會出來嗎？」張斬釘截鐵說，「當然是不會啦」，他會對找他的人說，「謝謝你這麼看得起我，但我興趣不在此。」

媒體追問張，所以是到時候再看？張笑回，「不是到時候再看，就是沒這個意思啦！」。

(中時)