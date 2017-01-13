賴坤成得罪新潮流 接北農總座遭抵制

賴坤成內定接任北農總經理，現傳出現勁敵。（王超群攝）

正當現任台北市農產運銷公司總經理韓國瑜在各界驚訝中宣布參選國民黨主席之際，內定將由前台東市長賴坤成接任卻傳出變數。據指出，由於賴坤成曾經酒後出言痛批黨內新潮流系，又在去年花蓮市長補選失利後直言受害於新潮流，黨內人士透露賴已經「沒戲」，傳出有一位黨外時期組織者、輩分很高的勁敵將在20日左右浮上檯面，對此，賴坤成三緘其口，嘆氣說：「讓他們喬，我只是棋子！」

賴坤成由台東專程北上，連日來密集拜會北市府、北市議會、農委會等關鍵對象，對於接任北市農產運銷公司總經理顯得企圖心很盛；但目前農委會以民進黨新潮流系掌握，台北市長柯文哲就曾抱怨，在董事長一役，「新潮流和農委會打不贏就跑」，間接證明了農產運銷公司人事爭議背後有很深的新潮流斧鑿痕跡。

去年8月，民進黨花蓮市長補選一役失利後，賴坤成在臉書上痛批新潮流，外界認為，該次黨內檢討聲浪，完全鎖定新潮流，某種程度是派系鬥爭；賴坤成由於長年在東部紮根，他對新潮流的批評，殺傷力很強，也因此種下派系與他個人的嫌隙，至今未解。被問到是不是有必要與新潮流的人士晤談，解開恩怨？賴坤成淡淡地說：「沒必要吧！」

賴坤成當時在臉書上說，「此次花蓮市長選舉失敗，新潮流是要負最大責任…老田本身是新潮流，又提名張美慧，東辦執行長副執行長也都是新潮流人士」，「應該可以發揮行政資源輔選的東辦用一個與地方無淵源的當執行長，又用一個得罪一片天的當副執行長，想輔選根本是緣木求魚」，他痛批「無法也不願整合綠營在地方有實力的要角發揮戰力，讓許多想幫忙的人不得其門而入」，「忽視魏家在地方與綠營長期互動的現實，又以天龍國觀點採取強力攻擊魏家黑道背景，引起反感並激出同情心」，洋洋灑灑將新潮流罪狀明白指出，他自知「要得罪人」。

賴坤成認為新潮流「強力主導布局及選戰，又有強烈排外性格」，要為花蓮敗選負責。黨內人士透露，就是這番言論讓他與新潮流種下心結，現在這股勢力正在暗中反撲，「賴已經沒戲」，「他不是首選」。

對於上述的說法，賴坤成一律強調自己什麼都不能說，外傳有黨外時代大老級人物才是經過折衝後的人選，賴坤成對此傳聞則嘆氣說：「我們都是棋子。」。

(中時)