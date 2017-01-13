加強把關 中市啟用固定交通空品監測站

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台中市政府去年4月全國首創移動式交通空品監測車，日前再啟用全市第一座固定式交通空品監測站，設置於車流量龐大的大里國光路與中興路口，為市民呼吸健康把關。

環保局表示，一般空品監測站設於4至5層樓高，主要監測大氣汙染物，交通空氣品質監測站設於地面，掌握汽機車所產生的空氣汙染物。

環保局指出，日前啟用的固定式交通空品監測站，設置於車流量龐大的大里區國光路與中興路口，鄰近台74線及環中東路。有效掌握轄區內交通要道的空氣品質狀況。

另外，此監測站除可監測交通工具所產生的揮發性有機物、懸浮微粒、一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物，更特別增加PM2.5、臭氧、重金屬(鉛、鎘、砷、汞等22種)連續監測儀器，使監測資料更加完整，並做為擬定移動汙染源管制策略的參考，相關監測數據也會置放於環保局網頁提供市民查詢。1060113

(中央社)