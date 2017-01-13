林書豪受傷 全明星後衛票選暫居第8
美國職籃NBA官網今天公布2017年全明星賽，第2階段球迷票選結果，布魯克林籃網隊的台裔後衛林書豪雖然有傷在身，但是在後衛的票選中獲得10萬餘票居第8。
東區後衛的明星球員票選，林書豪以10萬9088票，領先第9的前隊友、夏洛特黃蜂隊得分後衛沃克（KembaWalker）。
至於東區後衛明星球員票選前3名，克里夫蘭騎士隊厄文（Kyrie Irving）居首，其次是芝加哥公牛隊後衛韋德（Dwyane Wade），以及多倫多暴龍隊的德羅森（DeMar DeRozan）。
而西區後衛的明星球員票選，金州勇士隊的柯瑞拔得頭籌，「浪花兄弟」另1人湯普森（Klay Thompson）排第4，火箭隊的大鬍子哈登（James Harden）排第2，今年球季屢創大三元紀錄的奧克拉荷馬雷霆隊球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）排第3。
東區前場的明星球員票選，騎士球星「小皇帝」詹姆斯得票數破百萬，達到106萬6147票，傲視東區群雄更居全明星票選之冠，密爾瓦基公鹿隊前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）緊追在後，騎士的洛夫（Kevin Love）排第3。
西區前場的明星球員票選，勇士的大前鋒杜蘭特（Kevin Durant）居首，其次也是勇士的中鋒帕楚利亞（Zaza Pachulia），聖安東尼奧馬刺前鋒雷納德（KawhiLeonard）排第3。
第66屆NBA全明星賽2月19日在紐奧良（New Orleans）舉行，明星球員的票選球迷投票占50%，球員和媒體各占25%，總排名將決定代表東西區打全明星賽的兩隊5名先發球員。1060113
(中央社)
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