郝柏村：以黨員身分支持郝龍斌

我要評比

中國國民黨副主席郝龍斌父親、前行政院長郝柏村今天表示，以一個黨員身分，郝龍斌無私無我、政治經歷完整，是適合擔任國民黨主席的人選。

紀念前總統蔣經國逝世29週年，前總統馬英九、郝柏村與表態角逐國民黨主席選舉的郝龍斌等人上午分別前往謁靈。

郝柏村、郝龍斌與多名退役將領前往桃園市大溪區頭寮，向蔣經國陵寢鞠躬致意。1060113

(中央社)