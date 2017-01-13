網傳達美退出台灣市場 民航局掌握
網傳在台耕耘多年的達美航空將退出台灣市場，5月24日台北東京航線是最後航班，有旅行業者證實已收到達美航空台灣分公司結束營業消息，交通部民用航空局官員也掌握相關訊息。
民航局官員表示，確實有收到相關訊息，但達美還未正式提出申請。
航空業今年初又傳壞消息，達美航空台灣分公司傳出將於5月24日停止營業，目前台北東京航線也將於5月24日停飛。
有旅行社業者證實，已收到達美航空台北分公司退出台灣市場消息，進一步分析原因，可能是廉價航空接連開拓新航線，達美航空台北東京航線票價失去競爭力，不堪衝擊才會退出台灣市場。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。