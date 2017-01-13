網傳達美退出台灣市場 民航局掌握

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網傳在台耕耘多年的達美航空將退出台灣市場，5月24日台北東京航線是最後航班，有旅行業者證實已收到達美航空台灣分公司結束營業消息，交通部民用航空局官員也掌握相關訊息。

民航局官員表示，確實有收到相關訊息，但達美還未正式提出申請。

航空業今年初又傳壞消息，達美航空台灣分公司傳出將於5月24日停止營業，目前台北東京航線也將於5月24日停飛。

有旅行社業者證實，已收到達美航空台北分公司退出台灣市場消息，進一步分析原因，可能是廉價航空接連開拓新航線，達美航空台北東京航線票價失去競爭力，不堪衝擊才會退出台灣市場。1060113

(中央社)