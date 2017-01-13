養豬場排廢水 警方環保逮正著

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斗南警方今天表示，古坑東和石坑地區1處水圳上游，獲報養豬場偷排廢水，影響農民灌溉，會同環保循線查獲，以違反水汙染防治法裁罰。

雲林縣警察局斗南分局指出，古坑鄉東和村民反映，石坑區三號水圳上游50公尺處，發現偷排放廢水至灌溉溝渠，影響農民灌溉，警方會同雲林縣環保局追查。

警方與環保人員到達現場，惡臭撲鼻，濃濃臭豬屎味的黑色廢水流出，循線追查發現，1處養豬場污水處理廠藉由水圳放水之際，偷偷將廢水由暗管排入灌溉溝渠中。

雲林縣環保局表示，採樣化驗並拍照蒐證，確認養豬場埋設暗管排放廢水，嚴重影響農業灌溉，以違反水汙染防治法裁罰，並限期改善。1060113

(中央社)