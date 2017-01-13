前雄三總工程師：陸遼寧號龜速走海峽 意在測台反應

共軍遼寧艦編隊在本月11日、12日通過台灣海峽北返。(圖/中新社)

大陸遼寧艦航母編隊在11日早通過台灣海峽，並於12日清晨脫出北返，其航行速度之慢令人質疑。前雄三上校總工程師張誠表示，行走時間拉長之目的，除蒐集台海水文資料外，也有測試台灣反應的可能；他認為，兩岸建立互信機制才是根本。

張誠昨(12日)接受中評社訪問，對大陸航空母艦遼寧號這兩天經過台海的行動發表看法，指軍事行動背後都有特定意義，沒有表面這麼單純，而這次事件也不例外。

張誠說：「軍機是軍艦的前哨，可以想見中共戰機先繞行台灣，接下來就是航母，不管戰機或遼寧號都在熟悉戰場，才能在這個地區作戰，熟悉海象水文場域。可以肯定的是，大陸已經突破第一島鏈，尤其沿台灣東岸往南走。」

他進一步解釋：「遼寧號北返在台灣海峽慢速通過，時間拉這麼長是比較奇怪，除蒐集台灣海峽水文資料，作為經營戰場的必要資料；第二是『慢慢走』，順便看台灣怎樣反應，再者也對台灣壓力較大。」

張誠強調：「蔡英文政府沒必要把原本的兩岸穩健基礎破壞，再去弄一個新穩健。以兩岸關係來看，還是要趕快建立互信機制，雙方不去挑釁就可以避免無謂的戰端。」

(中時電子報)