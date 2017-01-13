郭明良學術倫理案 台大將提階段性報告
台灣大學教授郭明良涉入違反學術論理案，引起社會軒然大波。校方今天將召開教師評審委員會，並將向大眾公布階段性調查報告。
受波及的台大校長楊泮池日前曾表示，如果調查結果認定他涉及蓄意造假，願請辭負責。
郭明良日前刊登於國際期刊的多篇癌症研究成果，遭網路匿名網站質疑違反研究倫理，其中幾篇論文由楊泮池掛共同作者。
事發後郭明良於去年11月9日自請調查，台大由生命科學院和醫學院分別組成調查小組，兩學院分別召開4次和3次會議，完成初步調查報告，交給由國內、外學者專家組成的「特別委員會」檢視，今天進入教師評審會審議。
郭明良去年12月20日舉行記者會，向學界和社會大眾道歉，但仍強調實驗室共產出117篇學術論文，僅兩篇因違反學術倫理被撤回，非如外界質疑集體造假，拒絕汙名掛在實驗室上。
媒體質疑郭明良有買賣論文嫌疑，郭明良說，屬私人借貸關係，留下清楚支票和匯款記錄，並質疑有心人士入侵他的電腦。
郭明良學術倫理案中，有4篇論文波及共同作者、楊泮池。楊泮池日前發表聲明，強調未涉造假，坦然接受台大組成的特別委員會調查。
調查期間，包括教改論壇等團體，都一再呼籲楊泮池停職或辭職。台大主任秘書林達德公開表示，停職或辭職沒多大意義，不論教評會或調查小組、特別委員會，依台大法規，楊泮池都不參與也不能過問。
台大校方發出聲明說，楊泮池靜待調查，如果調查結果認定涉及造假，將「以最快速度負起責任」。楊泮池去年12月21日在立法院備詢時重申，如果特別委員會調查後，認定他蓄意造假，願請辭負責。1060113
(中央社)
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