輕食養生坐月子餐 不油膩營養健康

彰化大葉大學藥用植物與保健學系和中國醫藥研究發展基金會合作研發輕食養生月子餐，以中藥調製營養健康不油膩月子餐。

大葉大學藥用植物與保健學系主任張世良表示，現代人擔心3高問題，傳統油膩月子餐已不符現代人需求，特別以中醫養生觀念，設計輕食月子餐。

張世良說，當歸栗子湯可補血安神，使用的材料有當歸2錢、桂圓肉10克、鮮栗子6粒、鮮菱角6粒；做法是把當歸、栗子洗淨備用，菱角去殼洗淨備用，再將食材放入鍋內，加400CC冷水，用電鍋煮熟，起鍋挾掉當歸藥渣即可，也可依個人喜好添加排骨或杏鮑菇成為菜餚。

員林仁愛中醫院長張次郎說，傳統坐月子餐大多用麻油雞來進補，基金會建議使用常見中藥像當歸、枸杞與杜仲等，搭配新鮮蔬果及魚肉食材，調製成為輕食又養生月子餐，可協助產婦恢復身心健康，又有養生除疾作用。1060113

(中央社)