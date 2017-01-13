出門戴口罩 埔里及高屏地區空污達紅害

我要評比

行政院環境保護署指出，今天受到大氣擴散條件不佳影響，南投以南空氣品質差，上午9時埔里及高屏地區測站達到紅害等級，民眾出門要配戴口罩。

環保署指出，今天竹山及雲嘉南地區橘色警示；埔里及高屏地區紅色警示。

環保署表示，橘色警示地區空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，但是對一般大眾的影響不明顯。紅害地區則對所有人的健康開始產生影響，對於敏感族群可能產生較嚴重的健康影響。

根據環保署空氣品質監測網顯示，上午9時，埔里、橋頭、楠梓、左營、前金、復興、前鎮、小港，以及屏東測站的空氣品質指標（AQI）達到紅害等級。

竹山、台南（白河）、善化、安南、台南、美濃、鳳山、大寮、仁武，以及潮州測站，則達到橘色警示。1060113

(中央社)