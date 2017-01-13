北檢辦詐保案 醫師交保3黃牛聲押

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三軍總醫院周邊神經科主任林俊杰涉勾結勞工保險黃牛，製作不實醫療紀錄以符合勞保失能認定，北檢漏夜複訊，今天依詐欺等罪諭令林俊杰新台幣200萬元交保，3黃牛聲請羈押。

另1名黃牛20萬元交保；共謀詐保的10名被保險人（病患），9人以3萬元到8萬元不等金額交保，1人請回。

全案緣於勞動部勞工保險局政風室清查發覺林俊杰開立醫療紀錄數量異常，經列管後，案件移送法務部廉政署；廉政署蒐證後，發現林俊杰從民國103年6月起涉嫌在神經失能詳況表格勾選特定級數，使病患得以詐得金錢，初步調查1件收取1萬5000元，病患與勞保黃牛則依詐得金額拆帳，初估詐得超過6000萬元。

台灣台北地方法院檢察署昨天指揮廉政署兵分5路搜索林姓醫師位於三軍總醫院內湖辦公室及住處、4名勞保黃牛（其中2人為夫妻）住處，以犯罪嫌疑人約談林俊杰、4名勞保黃牛與10名病患。1060113

(中央社)