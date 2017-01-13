駭人！新北市警局竟遭放置骨骸

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新北市警察局竟遭放置骨骸！一名記者昨(12日)於新北市政府警察局記者室整理置物櫃時，發現一只積滿灰塵的黑色背包，發現內有10個深咖啡色的小麻袋，且袋上印有「民國101年9、10、11、12月台北港特定區區段徵收遷葬案」及「地下無主公媽靈骨」等文字編號，檢警正在進行勘驗並調查中。

市警局昨天下午連忙請法師到記者室舉辦超渡法會，並將亡靈移至板橋一間民間葬儀社暫時寄放。板橋警方也對這10個骨骸袋進行拍照採證，將依編號與當年「台北港特定區區段徵收開發案公共工程」無主骨骸遷葬作業列冊資料比對。

(中時)