「我不是帶假髮」黑冠松鼠猴憨樣迎新年
在大小朋友印象中，動物園裡的猴子其毛髮顏色都是一樣的，頂多只有深淺之分。然而有種猴子可不一樣喔！遠看像是帶了頂「假髮」，黑黑的瓜皮頭和憨憨的笑容，喜歡吃蟲子，這就是台北市立動物園裡的新朋友「黑冠松鼠猴」
由荷蘭Apenheul Zoo遠道而來的新朋友-黑冠松鼠猴「單身漢群」，近期通過檢疫，在台北市立動物園兒童動物區現身。為了讓黑冠松鼠猴擁有較多樣的生活環境，保育員特別布置浮球、輪胎等行為豐富化設施，猴群們也十分配合地「照單全收」，玩得不亦樂乎。
黑冠松鼠猴（Saimiri boliviensis）是南美洲中部熱帶雨林中的小型靈長類動物，樹棲型的黑冠松鼠猴，經常成群結隊地在樹冠頂層或樹冠中部覓食、活動，因此保育員在照養環境內，特別布置了竹子及麻繩等豐富化設施，民眾來到兒童動物區，就可以看見身手矯健、穿梭其中的黑冠松鼠猴。
此次動物園引進六隻6歲多的雄性黑冠松鼠猴，是為了協助荷蘭Apenheul Zoo照養這批「單身漢群」。牠們與原先就在兒童動物區的松鼠猴有類似的棲息地與習性，兩者的差別僅在於黑冠松鼠猴頭頂的黑色毛髮，以及相較溫馴的個性。
黑冠松鼠猴和松鼠猴雖然跟蜘蛛猴同屬捲尾猴科，但牠們的尾巴並不會如蜘蛛猴一般捲曲，僅在移動中負責平衡，以緩衝跳躍時的衝擊力。
保育員為讓原先就相當聰明的黑冠松鼠猴發揮與生俱來的行動力「水準」，特別在棲架與麻繩上掛了輪胎、浮球等行為豐富化設施，將瓜子、麵包蟲藏在其中增加取食難度，以食物為誘因，讓牠們多動腦筋，想辦法弄出食物！
六隻黑冠松鼠猴都相當活潑，當保育員在戶外活動場將運輸提籠打開的瞬間，牠們就以「噴射」般的速度跳到遠處，一點都不害羞的牠們不一會兒就開始自在覓食，並對保育員精心布置的各種行為豐富化設施非常感興趣，紛紛在四處磨蹭身體、排尿來標記領域。
從今天起，民眾便可在台北市立動物園的兒童動物區看見可愛又活潑的黑冠松鼠猴，也可以藉此機會發揮好眼力，觀察牠們與松鼠猴外觀上的不同喔！
(中時電子報)
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