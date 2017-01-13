立法院超級浪費 有圖為證

資深媒體人卓亞雄在臉書PO圖大曝立委浪費公帑真相！(圖/卓亞雄臉書)

立委在預算書堆前拍照。（圖／立委蔡適應辦公室提供）

立法委員宣稱為人民把關政府預算，常常一刪數億元對，但對立委自家預算卻放水！研究補助費、辦公事務費、國內外旅費名目一堆，大搞自肥。資深媒體人卓亞雄在臉書PO圖大曝立委浪費公帑真相，令納稅的普羅大眾氣結！

卓亞雄舉例指出，立院審總預算的預算書，紙本近10公分厚。各立法委員研究室先送，議場也準備。他質疑，預算書都有光碟、USB給各立委辦公室，列印紙本幹嘛？委員拿了也不看，之後回收銷毀。

再說委員會開會準備的便當也浪費至極，委員、助理、議事人員、邀請人員，全部從寬計算，問題是這些人常簽個到就走人，而委員懶得吃便當，不符身份，常常便當擺著沒人領，多到立法院的狗黨也懶得吃！

立委每年開會不到8個月，即240天，立院卻以1年280天，每天400元為立委編列膳食費。為把預算消化掉，「朱門酒肉臭」浪費情景就不斷在立院上演。若在一一檢視立委為自身編列各項預算，「浮濫浪費」一詞得只是剛剛好。

(中時電子報)