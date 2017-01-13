NBA》林書豪迷糊掉錢包 熱心女球迷送回
林書豪最近除了接受《央視》採訪大談傷情，看來也變迷糊不少！豪哥13日在推特寫著，「感謝莫莉(Molly Brakha)與迪亞哥，你們太棒了，還送回我的錢包！」原來他竟然在紐約街頭丟了自己錢包，幸好有球迷幫他送了回來。
這名叫做莫莉的熱心女球迷，先在推特上寫，「哈囉，林書豪，我們在紐約曼哈頓區聖馬克廣場撿到你的錢包，我們該怎麼還給你！」接著更爆出豪哥錢包內物品，「我們只想趕緊送回你的錢包，還有Chipotle(墨西哥餐廳)會員卡。」
錢包內放著墨西哥餐廳會員卡，林書豪果然符合他的「吃貨」形象，只是這次糗到被球迷公開自己錢包內裝了什麼，總比錢包不見的好，畢竟他可是掉在紐約街頭，還能找得回來，已經可算相當奇蹟。
林書豪13日也在IG貼了聖經條文勉勵自己，他用箴言16：9的「人心籌算自己的道路，唯耶和華指引他的腳步。」更貼上去年全家人出遊冰島的照片，看來他的身心，都已逐漸準備好再次傷癒復出。
(中時電子報)
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