貢寮鮑保存有撇步！春節享用添美味

生鮮搶購貢寮鮑。（新北市漁業處提供）

快過年了，想嘗海味，品嚐美味的貢寮鮑嗎？近日新北市漁業處在三重示範魚市場有推出各系列貢寮鮑，讓民眾不用跑東北角也能嘗美味。此外，買回經過冷凍的貢寮鮑，其實也要注意保存、料理方法！漁業處請教達人教導方法，教民眾如何保存，時時刻刻都能嘗美味。

想購買吃海菜長大的貢寮鮑，不用千里迢迢跑到東北角，中華民國全國漁會為了服務無法前往各地採購新鮮漁貨的民眾，在1月20日至22日上午8點至下午3點，於三重示範魚市場舉辦寶島鱻魚嘉年華，邀集全國各地漁會推出自家最優的新鮮漁產品或加工品，而本市貢寮區漁會將在活動上推出最優的水產品及生猛貢寮鮑，歡迎民眾前往搶購！

貢寮區漁會攤位，生鮮九孔鮑魚及加工品。（去年活動照片，漁會提供）

生猛安心營養好，東北海鮮大口嚐

貢寮鮑是新北市府以「在地產-食在地」的產食關係、將東北角天然海岸以海菜餵食長大的九孔、鮑魚，合併命名為貢寮鮑，貢寮鮑肉質緊實，而且格外鮮甜，不但是優質的蛋白質來源，且膽固醇低，富含鈣、磷、鐵等礦物質及多種維生素，營養價值極高，又因在地產的原因價格便宜而新鮮，是民眾年節桌上的好食材。

冰箱保存，過年好味

雖然離過年還有一段時間，在這邊先教民眾保存貢寮鮑的小撇步：貢寮鮑以新鮮烹煮為尚，若沒有要當天食用，可先用刷子將貢寮鮑外殼清洗乾淨，抹鹽搓洗去除表面黏液後，放入滾水中殺菁，轉小火浸泡15秒後撈起瀝水，以濕紙巾包裹置入保存容器，放入冷藏室約可保存2天，如需擺放較長時間，建議放入冷凍庫保存隨時取用。

而一般魚貨買回家後，如果想要保存至過年再料理，請先清內臟清洗後迅速冷凍，等要食用拿出冰箱後包覆塑膠帶或保鮮膜沖冷水，不要直接接觸自來水，避免海鮮泡水發爛，亦可減少海鮮在常溫下的時間，記得!取要用的量解凍即可，不要用不完重覆冷凍喔！

年年有魚鱻上桌，農漁產品慶過年

農業局表示，通過市府「農漁產品安心標章」認證合格的在地貢寮鮑，每年農曆年前是盛產期，此時的肉質飽滿，正是最美味的時候！活動當日推出的貢寮鮑都是在地漁民用心生產的優質產品，價格實惠，限量新鮮漁貨數量有限，欲購從速，沒辦法去搶購的民眾也不用難過，我們也提供經過安心標章認證的養殖業者及貢寮當地餐廳，希望大家能好好品嚐貢寮鮑，過好年。

(中時電子報)